Utopolis wird endgültig zu Kinepolis

Nachdem die Kinepolis-Gruppe die luxemburgische Gesellschaft Utopolis vor anderthalb Jahren übernommen hat, will der belgische Kinobetreiber seine Sichtbarkeit in Luxemburg erhöhen. Ab dem 5. April wechseln die zwei Kinos auf dem Kirchberg und auf Belval zum Informatiksystem von Kinepolis. Die Internetseite utopolis.lu wird durch die Website kinepolisluxembourg.lu ersetzt.

Derzeit laufen die Kinos noch unter dem Namen Utopolis. Auch das soll sich ändern. Ab April heißen die beiden Kinos der Gruppe, dann Kinepolis Kirchberg und Kinepolis Belval.

In einer ersten Phase will das Unternehmen ein automatisches Kassensystem in den luxemburgischen Kinos einführen. Die Kinosäle auf Kirchberg werden zusätzlich mit neuen Sesseln und Teppichen ausgestattet. Kinepolis will das unternehmenseigene Konzept Cosy Seating und Laser ULTRA auch in Luxemburg einführen.

Cosy Seats sind noch bequemere und vor allem größere Kinosessel mit mehr Abstellplatz für Getränke und Snacks. Gäste können sich nach Bezahlung eines Aufschlags für diese Komfortvariante entscheiden.

Für eine bessere Bild- und Tonqualität soll das "Laser ULTRA"-System sorgen. Einer der Kinoräume wird mit dieser Technik ausgestattet. Durch verbesserte Laserprojektoren und das Soundsystem Dolby Atmos wird den Besuchern dann ein ganz besonders Kinoerlebnis geboten. Diese neue Kinotechnik ist laut Kinepolis einzigartig in der Region.

Die größeren Renovierungsarbeiten sollen Anfang nächsten Jahres beginnen. Bis dahin müssen die notwendigen Genehmigungen eingeholt werden.