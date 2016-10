Sozialisten bleiben beim "NON"

Das berichtet der Le Soir auf seiner Internetseite und beruft sich auf Elio di Rupo, den ehemaligen, sozialistischen Premier des Landes.

Dort sagte er weiter, für ein "Ja" zu dem Vertrag bedürfe es noch wochenlanger Verhandlungen. Außerdem bedürfe es signifikanter Fortschritte, da der Vertrag im gegenwärtigen Zustand nicht zufriedenstellend sei.

Man wolle sich die Zeit nehmen, mit Experten zu diskutieren, um nicht von dem Vertrag hinter das Licht geführt zu werden, so di Rupo.

Belgien war vom Präsident des Europarates Donald Tusk verpflichtet worden, bis Montag eine Antwort zu geben. Am 27. Oktober soll der nächste Gipfel Europa-Kanada in dieser Angelegenheit in Brüssel stattfinden. An diesem Datum stand die Unterzeichnung des Vertrages auf der Tagesordnung.