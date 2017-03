Regen sorgt für mehrere Unfälle

In Petingen in der route de Longwy übersieht am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin eine Frau an einem Zebrastreifen. Die Fußgängerin wird von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Das Unfallopfer kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Wenig später kracht es in Bascharage in der route de Luxembourg. Bei einem Abbiegemanöver kommt es zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Autofahrerin wird bei dem Aufprall verletzt.

In Esch/Alzette wird am boulevard Prince Henri ein junges Mädchen von einem Auto erfasst und verletzt. Es kommt nach der Erstversorgung ins nächste Krankenhaus. An einer Kreuzung zwischen der avenue J.F. Kennedy und der rue Erasme kollidieren ein Bus und ein Auto. Das Auto ist schrottreif, die Fahrerin ihren Führerschein los. Sie war betrunken.