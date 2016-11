Amy Macdonald kommt in die Rockhal

Bei der Tour wird die Musikerin im März 2017 16 Konzerte in 10 Ländern geben, beginnend in Utrecht und mit Abschluss in Berlin. Am 12. März kehrt Amy Macdonald nach Luxemburg in die Rockhal zurück.

Mit erst 29 Jahren hat Amy bereits drei Alben veröffentlicht und weltweit 5 Millionen Platten verkauft. Sie hat vor mehr als 3 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gespielt und hat diesen Sommer im Studio und bei den größten Festivals Europas verbracht.

Amys viertes Album „Under Stars“, ihr erstes seit 2012, wird am 17. Februar auf Universal Music erscheinen und kann nun vorbestellt werden.

Tickets gibt es ab dem 2. Dezember um 10 Uhr im Vorverkauf