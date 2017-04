Fußballer überwältigen Messerangreifer

Polizeieinsatz am späten Montagnachmittag in Ulflingen. Ein erst kürzlich in die Ortschaft gezogener Mann ruft bei der Gemeinde an. Er beschwert sich, dass er in seiner Wohnung kein Warmwasser hat. Wenig später taucht er im Gemeindehaus auf um sich erneut zu beschweren.

Dem Mann kann nicht geholfen werden. Daraufhin läuft er durch die Ortschaft in Richtung Fußballplatz. Dort trainierten Spieler der Jeunesse. Nach Tageblatt-Informationen zückt der 37-Jährige plötzlich ein Messer und greift die die jungen Männer an. Ein Mann wird durch Stichverletzungen verletzt.

Es kommt zu einem heftigen Handgemenge. Der Angreifer wird überwältigt. Die Polizei nimmt den Mann fest. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der verletzte Fußballer kommt nach der Erstversorgung vor Ort ins nächste Krankenhaus.

Nach Tageblatt-Informationen war der Mann in der Vergangenheit bereits mehrmals im Clinch mit der Gemeinde. Die Ermittlungen laufen. Laut verschiedener Facebook-Einträgen soll der Mann vor seiner Tat mehrmals "Allahu Akbar"("Gott ist groß") gerufen haben.