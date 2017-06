Luxemburger sind Europas Bargeld-Könige

75 Euro trägt jeder Luxemburger durchschnittlich bei sich. Das ist der Topwert in Europa, glaubt man den Ergebnissen der am Dienstag veröffentlichten Studie der ING DiBa Bank. Weitere Mitglieder in der Spitzengruppe sind demnach die Österreicher (74 Euro), Deutschen (63 Euro) und die Italiener (61 Euro).

In Spanien (44 Euro), den Niederlanden und Tschechien (beide Male 35 Euro) und Frankreich (34 Euro) ist das Portemonnaie etwas leichter. Den letzten Rang in dem Bargeld-Ranking belegen die Polen mit durchschnittlich 28 Euro in der Brieftasche.

Einziges untersuchtes Land, das sich noch vor Luxemburg platzieren kann, ist die Türkei. Hier befinden sich nach der Studie im Durchschnitt 79 Euro. Die ING DiBa Bank führte ihre Untersuchung zusammen mit dem Institut Ipsos Ende Februar 2017 durch.

Befragt wurden 13.000 Personen ab 18 Jahren in 13 Ländern Europas. Die Befragung fand online statt. In den meisten teilnehmenden Ländern wurden je 1.000 Personen befragt. In Luxemburg waren es 500.