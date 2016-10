Mars-Sonde gelandet - aber kein Signal

Die mit Spannung erwartete Landung einer europäisch-russischen Sonde auf dem Mars ist nur in Teilen geglückt. "Der Lander hat sich nicht verhalten wie wir erwartet haben", sagte Andrea Accomazzo von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa am Donnerstag.

Dennoch habe das Testmodul "Schiaparelli" Daten gesammelt. "Das ist das Wichtigste", sagte er. Die Esa-Experten konnte nicht sagen, ob die Sonde auf dem Mars zerschellt oder unbeschädigt ist.

14:48UT: According to nominal timeline, Schiaparelli should have switched off thrusters to touchdown on #Mars surface! stay tuned.. #ExoMars pic.twitter.com/GMSHcD7xUm