Am ersten Mittwoch des Monats finden sich jeweils über 25 Händler und Produzenten aus dem Dreiländereck Luxemburg, Deutschland und Frankreich am Moselufer ein mit dem Ziel dort die hochwertigen, frischen und lokalerzeugte Waren und Lebensmittel an den Kunden zu bringen.

Als absoluter Höhepunkt der Markteröffnung war die Anwesenheit des international renommierten Starkochs Johann Lafer. Hunderte Besucher strömten nach Schengen um Lafer beim Marktbesuch zu begegnen. Staatsekretärin Francine Closener eröffnete die neue Saison in Anwesenheit des Starkochs, den Vertreter des Fremdenverkehrsvereins und der Lokalpolitiker.

Johann Lafer besichtigte die einzelnen Markthändler und konnte sich stets mit einem freundlichen Lächeln von der hochwertigen Qualität der frischen Waren überzeugen. Begeistert war er vor allem von der Geselligkeit und dem Zusammensein aller Menschen. "Der Markt von Schengen ist einzigartig" so Lafer gegenüber dem Tageblatt. "Es ist einfach herrlich hier, die Leute kaufen ein und genießen dabei in guter Gesellschaft ein Gläschen Moselwein", betont er.

Lafer ist von der gastronomischen Kultur der Luxemburger begeistert. "Sie wissen was gutes Essen ist und vor allem wissen sie die Lebensmittel zu schätzen", so Lafer. Das Konzept der musikalischen Unterhaltung, ee gudde Pättche, und der persönliche Kontakt zwischen Kunden und Produzenten kam bei den Hunderten Besuchern bestens an.

Der Syndicat d'Initiative bewies im Vorfeld der französischen Präsidentenwahlen dass der kleine Ort Schengen als grenzenloser Ort mit Symbolcharakter lebt. Der Markt ist Beweis dafür dass Europa, also das Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Länder grenzenlos funktioniert.

Produzenten und Kunden haben den Markt in Schengen lieb gewonnen und fühlen sich hier im Dreiländereck wohl, so mehrere Kunden und Markthändler gegenüber dem Tageblatt. Gerne investieren die Marktkunden ein paar Cent mehr in hochwertige Frischwaren und Lokalerzeugnisse.

Vor drei Jahren rief der Fremdenverkehrsverein Schengen in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde den grenzenlosen Frischwarenmarkt ins Leben.