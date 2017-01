Neue Direktorin und ein Katalog an Projekten

Seit nun rund 100 Tagen hat Aline Muller ihren Posten als neue Generaldirektor des LISER (Luxembourg Institute of Socio-economic Research) übernommen. Am Montag wurde sie offiziell vom Hochschulminister Marc Hansen im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Aline Muller, die seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats des LISER war, nutzte die Gelegenheit um mit vollem Dynamismus neue Projekte des Instituts sowie eine Optimierung der Verwaltungsstrukturen anzukündigen.

Sie betonte, dass sie sich auf die neuen Aufgaben und Projekte freue. "Luxemburg ist vom wissenschaftlichen Standpunkt her gesehen faszinierend," so Aline Muller. Luxemburg biete durch seine Diversität bezüglich der Gesellschaft, Sprachen und Kultur das ideale Forschungsterrain, sagte die neue Direktorin.

Ihr Ziel sei es die Forschung der Gesellschaft näher zu bringen. "Ich hoffe die Forschung so entwickeln zu können, dass man die Luxemburger Gesellschaft besser versteht, wie sie arbeitet, lebt, welche Ängste, Wünsche oder Ziele sie hat", so Muller weiter.

Eines der ersten Projekte die anstehen heiße "share"-Projekt. In diesem Projekt gehe es darum Daten zu sammeln über ältere Personen, um die 50+. Hier gehe es um Daten bezüglich ihres Konsumverhaltens, wie sie im Beruf, ihrem Leben oder ihrer Gesundheit zurechtkommen, erläuterte die neue Direktorin.

Diese Daten würden dazu beitragen auf nationaler Ebene für Verbesserungen innerhalb dieser Gesellschaftsgruppe zu sorgen. Aline Muller sprach in dem Zusammenhang von der Verbesserung der Gesundheitspolitik. Durch solche Forschungsprojekte könnten diese Politiken besser an die Realität im Alltag angepasst werden, so Muller weiter.

Es würden mehrere Projekte auf dem Plan stehen die sich konkret auf Luxemburg konzentrieren, betonte sie weiter. Hier visiere sie auch ein Forschungsprojekt bezüglich des Arbeitsmarktes, wie zum Beispiel arbeitslose Personen in prekären Situationen wieder gezielter in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können.

Auch stehe ein Projekt über die Bevölkerungsverteilung innerhalb Luxemburg in Aussicht, sagte Aline Muller. Hier gehe es unter anderem darum herauszufinden wie diesbezüglich die Mobilität verbessert werden könne.

Die neue Generaldirektorin scheint mit vollem Elan an ihre neuen Aufgaben heranzugehen. „Ich freue mich auf das Jahr“, bekräftigte sie abschließend.