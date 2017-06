In Walferdingen hat am Samstag (24.6.2017) die Polizei ihre Journée de la Police organisiert. Nebst zahlreichen Autos und Einsatzwagen war aber auch die Hundestaffel mit in Einsatz. Diese haben den zahlreichen Besuchern, darunter ebenfalls die Minister Etienne Schneider und Felix Braz, gezeigt was die Hunde alles draufhaben.