Notdurft auf Straße und Wodka als Beifahrer

In der Nacht von Freitag auf Samstag war eine Frau mit ihrem Pkw bei Windhof in Schlangenlinien unterwegs. Die Polizei hielt die Fahrerin an. Da der Alkoholtest positiv verlief, wurde der Führerschein eingezogen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich auch in Lamadelaine.

Ebenfalls in Schlangenlinien unterwegs war ein Fahrer in Oberfeulen. Als die Polizei ihn aus seinem Fahrzeug gebeten hat, hatte der Mann Schwierigkeiten beim Stehen. Seinen Führerschein haben die Beamten an Ort und Stelle eingezogen.

In Niederkorn haben der Fahrer und Beifahrer eines Pkw ihre Notdurft am Straßenrand verrichtet. Das fiel einer Streife auf. Sie kontrollierten die Männer. Da der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte, ist er jetzt seinen Führerschein los.

Zu einem Unfall mit Materialschaden kam es in Rodange. Der Fahrer hatte zuviel Alkohol getrunken. Ebenfalls im betrunkenen Zustand verursachte ein Fahrer auf dem Boulevard Joseph II. in Luxemburg einen Unfall. Dabei erlitt eine Person leichte Verletzungen. Beide Fahrer sind jetzt ihre Fahrerlaubnis los.

Einmal zu schnell war ein Fahrer in Hellingen unterwegs, während ein anderer in Esch/Alzette viel zu langsam fuhr. Beide sind wegen ihrer Fahrweise einer Polizeistreife aufgefallen, wurden kontrolliert und der Führerschein wegen übermäßigen Alkoholgenusses eingezogen.

In Mensdorf hingegen saß ein Mann bei laufendem Motor in seinem am Straßenrand stehenden Fahrzeug. Als eine Polizeistreife ihn kontrollieren wollte, bemerkten die Beamten, dass auf dem Beifahrersitz eine Wodkaflasche lag. Da der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat, wurde der Pkw beschlagnahmt.

In Luxemburg-Stadt, in der Avenue de la Porte Neuve war ein Fahrer in falscher Richtung in der Einbahnstraße unterwegs. Auch sein Führerschein wurde eingezogen, ebenso wie der eines Fahrer, der in der Hauptstadt in der rue Willy Goergen in Schlangenlinien unterwegs war.