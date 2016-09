Mehrere Pisten bei Jagdunfall

Auf Anfrage des Tageblatt sagte Justizsprecherin Diane Klein, dass im Fall des Jagdunfalls in Fentingen keine neuen Elemente auf dem Tisch liegen.

Worum geht es? Gegen 17.30 Uhr saß am Samstag eine Frau mit Freunden auf einer Terrasse im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Fentingen. Plötzlich zischt es und die Frau bricht auf ihrem Stuhl zusammen. Sie wurde von einer Kugel in den Unterkiefer getroffen und schwer verletzt. "Ihr Gesicht sei jetzt für immer entstellt", beklagt sie sich nach der Not-OP in Medienberichten.

Sofort wurden Ermittlungen aufgenommen. Man verdächtigt Jäger, die in der Nähe ihrem Hobby nachgingen. Die Gewehre der fünf Männer wurden beschlagnahmt. Die balistische Analyse der Waffen sei noch nicht abgeschlossen, so Klein am Donnerstag. Ob es ein Querschläger oder ein gezielter Schuss war, könne man noch nicht sagen, so Klein. Man müsse aber ebenfalls in Betracht ziehen, dass sich ein Schießstand in der Nähe der Terrasse befinde. Weitere Ermittlungen sollen Licht ins Dunkel bringen.