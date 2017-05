Buchhandlung Alinéa macht zu

Die Stadt verliert eine gute Adresse in der Rue Beaumont: Die Buchhandlung Alinéa mach nach 22 Jahren die Türen zu. Inhaber Edmond Donnersbach begründet gegenüber Radio 100,7, dass der Umsatz rückgängig war.

Er spricht von hohen Mieten, dem Online-Handel und einem Attraktivitäts-Mangel der Stadt. Donnersbach kritisiert unter anderem, dass es an Geschäften für Haushaltsartikel, Garten und Bastelläden mangelt.

Da die Kunden ihre Einkaufe nicht mehr in der Stadt tätigen, kamen auch keine mehr in den Buchladen, so der Händler.