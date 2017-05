Betrunkener Anwalt pöbelt rum

Ein Türsteher beförderte am Sonntagmorgen kurz vor 02:00 Uhr einen völlig betrunkenen Mann mit einer Frau aus einer Kneipe in der rue Dicks. Dabei kam es zu einem lautstarken Streit vor der Tür. Bei dem Handgemenge wurde der Mann am Arm verletzt.

Als die Polizei sich in den Streit einschaltete, zog er seinen Anwaltsausweis. Das half nichts. Da sich die Frau nicht mehr auf den Beinen halten konnte, musste sie in ein Krankenhaus. Dort kam es vor der Tür zu einem weiteren Streit zwischen dem Anwalt und den Beamten.

Er stellte sich kurzerhand vor den Streifenwagen und hinderte die Polizei an der Weiterfahrt. Inzwischen kümmert sich die Staatsanwaltschaft um den Fall.