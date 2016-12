Luxemburg schneidet schlecht ab

Das Ergebnis der Pisa-Studie fällt nicht besonders gut aus, auch im Test von 2015 schneidet Luxemburg im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich ab.

Dieses Ergebnis sei auf die besondere Situation in Luxemburg zurückzuführen, heißt es am Dienstag. In Luxemburg haben rund 50 Prozent der 15-jährigen Schüler einen Migrationshintergrund. Unser Schulsystem sei zwar gut, aber so wie es zurzeit besteht, sei es nicht adäquat für alle Schüler. Luxemburg stünde vor der Herausforderung, mit der Heterogenität der Schüler umzugehen.

Auch stellt die Pisa-Studie fest, dass die sozialökonomische Situation oder der kulturelle Hintergrund der Schüler bei den Bildungschancen und Leistungen eine große Rolle spielt und zu bedeutenden Unterschieden führt.

Somit bestätige die Pisa-Studie von 2015 erneut, dass Luxemburg Schwierigkeiten mit der immer weiter steigenden Heterogenität der Schüler hat, heißt es bei der Präsentation der Ergebnisse.

Ein Faktor, der bei dem schlechten Abschneiden auch mitgespielt haben könnte, sei der Punkt, dass die Schüler die Tests nicht in ihrer Muttersprache ausgeführt haben. Somit ist Luxemburg auch hier eines der Ausnahmeländer und nur schwer im direkten Vergleich mit anderen Ländern zu stellen.

Getestet wurden die Schüler in drei Disziplinen: Naturwissenschaften, Verständnis und Schreiben und Mathematik. In allen drei Bereichen liegt das Ergebnis unter dem OECD-Durchschnitt.