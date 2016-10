Wer ist nun der Eigentümer ?

Laut der Internetseite rtl.lu soll der Streit zwischen beiden Geschäftsmännern wegen einzelner Dokumente angefangen haben, die das Besitzverhältnis klären sollten. Allerdings hätten beide die Dokumente unterschiedlich interpretiert. Laut dem Geschäftsmann Becca hätten 90 Prozent des Olos-Fund ihm gehört. (► Link

Eric Lux hingegen hätte dies anders gesehen. Laut ihm stünden ihm 50 Prozent des Olos-Fund zu. Am 22. Februar, so rtl.lu weiter, sollte das Handelsgericht ein Urteil zugunsten von Flavio Becca sprechen. Darüber hinaus sollte ein Verwaltungsfachmann eingeschaltet werden, der für Klarheit sorgen sollte. Eric Lux sei aber daraufhin in Berufung gegangen: Seiner Meinung nach würde dieser Verwaltungsfachmann die einzelnen Prozeduren nicht respektieren.

Der Appellationshof hat am Mittwoch nun Eric Lux Recht gegeben und die Entscheidung aus erster Instanz ausgesetzt. In nächster Zukunft wird es dann zu einer definitiven Entscheidung in diesem Fall kommen. Ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass am 28. November ein anderer Fall zwischen beiden Geschäftsmännern fortgesetzt wird. Hier geht es vor allem um Diffamierung.

Der Geschäftsmann Becca hatte gegen die Firma Ikodomos Holding, gegen Eric Lux und zwei weitere Leute wegen Verleumdung Anzeige erstattet. Angeblich habe eine Anwaltskanzlei im Auftrag von Ikodomos Holding ein Schreiben an den Luxemburger Fußballverband geschickt. In dem Brief wird Flavio Becca vorgeworfen, er habe den Torhüter Jonathan Joubert mit illegalen Mitteln überzeugt, beim Fußballverein F91 Düdelingen zu bleiben.

Der Spieler soll demnach eine verbilligte Wohnung in Düdelingen erhalten haben. Das Schreiben war unter anderem von Eric Lux, dem „Administrateur“ von Ikodomos Holding, unterschrieben. Wie oben bereits erwähnt, wird dieser Prozess am 28. November fortgesetzt.