Besuch vom Großherzog auf dem "Härebierg"

Am Mittwochmorgen besuchte Großherzog Henri im Beisein von Armeeminister Etienne Schneider das Militärzentrum in Diekirch. Die Kaserne ist nach seinem Vater Großherzog Jean benannt. Nach einer mehr als einstündigen Unterredung hinter verschlossenen Türen, wurde im Anschluss das neue Logistikzentrum besichtigt. In diesem Gebäude lagert alles erdenkliche, was die Armee benötigt. Auch befinden sich hier die Werkstätten für die Fahrzeuge.

Zudem stand eine Vorführung von Aufklärungsdrohnen sowie der Satellitenstation auf dem Programm. Eine Fahrt mit dem gepanzerten Allschutztransportfahrzeug Dingo rundete den Besuch des Großherzogs ab. Der Monarch nahm ebenfalls die Gelegenheit wahr sich im persönlichen Gespräch mit der Belegschaft auszutauschen.