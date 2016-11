Die Reaktionen auf Castros Tod

Während der Tod des 90-Jährigen in der US-Stadt Miami von Exilkubanern mit Freudentänzen gefeiert wurde, hoben Politiker die historische Rolle und die Verdienste des langjährigen kubanischen Ex-Präsidenten hervor.

EU-Kommissionspräsident: "Fidel Castro war eine der historischen Gestalten des vergangenen Jahrhunderts und die Verkörperung der kubanischen Revolution. Mit dem Tod Fidel Castros hat die Welt einen Mann verloren, der für viele ein Held war."Der Präsident des Europaparlaments: "Fidel Castro hat Kuba, Lateinamerika und die Weltpolitik geprägt. Ein Kapitel der Geschichte schließt sich. Die EU schaut gemeinsam mit dem kubanischen Volk in die Zukunft."Die EU-Außenbeauftragte: "Fidel Castro war ein entschlossener Mann und eine historische Gestalt. Er stirbt in Zeiten großer Herausforderungen und Unsicherheiten. Und großer Veränderungen in seinem Land."Frankreichs Präsident: "Er hat die kubanische Revolution verkörpert, sowohl in den Hoffnungen, die sie geweckt hat, als auch in den Enttäuschungen, die sie hervorrief. Er war ein Akteur des Kalten Kriegs, (...) und stand für den Stolz der Kubaner, sich der Fremdherrschaft zu widersetzen."Russlands Präsident: "Der Name dieses herausragenden Staatsmanns wird zu Recht als Symbol einer Ära in der modernen Weltgeschichte angesehen. (...) Fidel Castro war ein aufrichtiger und verlässlicher Freund Russlands."Chinas Staatschef: "Das chinesische Volk hat einen guten und wahrhaftigen Genossen verloren. Genosse Castro wird immer weiterleben."Der venezolanische Staatschef: "Wir Revolutionäre in der ganzen Welt müssen sein Erbe bewahren und die von ihm hinterlassene Flagge der Unabhängigkeit und des Sozialismus weitertragen."Boliviens Präsident: "Im Namen des bolivianischen Volkes möchte ich seiner Familie sowie der Regierung und der Bevölkerung in Kuba mein Beileid und meine Solidarität aussprechen für den Verlust eines Giganten der Geschichte."Spaniens Regierungschef: "Mein Beileid an die kubanische Regierung zum Tod des Ex-Präsidenten Fidel Castro, einer Figur von historischer Bedeutung."Der iranische Außenminister: "Er war eine einzigartige Persönlichkeit und hat gegen Kolonialismus und Ausbeutung gekämpft. (...) Er diente als Vorbild für den Kampf unterdrückter Nationen um Unabhängigkeit."Indiens Premierminister: "Fidel Castro war eine der größten Ikonen des 20. Jahrhunderts. Indien betrauert den Verlust eines großen Freundes."Kanadas Regierungschef: "Castro, ein Revolutionär und legendärer Redner, hat die Bildung und Gesundheitsversorgung in seinem Inselstaat maßgeblich verbessert. Obwohl er eine umstrittene Figur war, haben seine Anhänger und Gegner seine außerordentliche Liebe und Hingabe für das kubanische Volk anerkannt."Der sowjetische Ex-Präsident: "Fidel hat der härtesten Blockade der USA widerstanden und sein Land gestärkt, als ein enormer Druck auf ihn ausgeübt wurde, und er hat Kuba auf den Weg der unabhängigen Entwicklung geführt."