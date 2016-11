Jede Menge Führerscheinentzüge

Am Samstagabend gegen 21.30 war eine Fahrerin in Hobscheid in Schlangenlinien unterwegs. Sie war stark betrunken und ist ihren Führerschein nun los. Gegen Mitternacht war in Luxemburg ein weiterer Fahrer unterwegs, der sein Fahrzeug in Schlangenlinien steuerte. Auch er war stark angetrunken. Ähnlich erging es einem Fahrer in Bettel. Auf der Autobahn A4 erwischte die Polizei einen Autofahrer, der mehrere Male gegen die Leitplanken prallte. Sein Promillewert war deutlich überhöht.

Um 1.15 Uhr urinierte ein Fahrer in Petingen gegen seinen eigenen Wagen und bedrohte anschließend die Polizeibeamten. Sein Führerschein ist nun weg un der Mann verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Kurz nach 2.00 Uhr missachtete ein Fahrer ein Rotlicht. Nachdem die Polizei eine Atemlufttest durchgeführt hatte, wurde sein Führerschein eingezogen. Gegen 2.40 wurde ein Autofahrer mit 142 km/h im Tunnel Gousselerbierg erwischt. Außerdem war er betrunken. Seinen Führerschein ist nun weg.