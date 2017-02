Auf der Straße geparkt - Schlangenlinien gefahren

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Patrouille der Polizei ein Fahrzeug auf, weil es zwar einen platten Reifen hatte und dennoch umherfuhr. Als die Polizisten den Wagen überprüften stellten sie fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein anderer Fahrer verwechselte offenbar die Straße mit einem Parkplatz. In der Rue du Fort Neipperg in Luxemburg-Stadt fand die Polizei sein Auto inmitten der Fahrbahn vor, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist. Der Fahrer war offenbar gerade dabei sich in einem Schnellimbiss etwas zu Essen zu besorgen. Auch bei ihm stellte die Polizei den Einfluss von Alkohol fest. Außerdem war die technische Kontrolle seines Fahrzeuges abgelaufen.

In der Avenue de la Liberté dann bemerkten die Beamten ein Fahrzeug welches zügig bis auf 80 km/h beschleunigte. Der Fahrer reagierte nicht auf Blaulicht und Sirene. Er konnte erst in Höhe der place de la Gare ausgebremst werden, so der Polizeibericht. Auch dieser Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Er war erst seit Oktober 2016 im Besitz eines Führerscheins.

Ein vierter Fahrer fiel der Polizei in Schooss auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Der Mann stand unter "sehr starkem" Alkoholeinfluss, wie die Polizei schreibt.

Allen Fahrern wurde der Führerschein entzogen.