Leiche in ausgebranntem Auto gefunden

In der französischen Ortschaft Roussy-le-Village, kurz hinter der Grenze in Frankreich wurde am Montagabend in einem ausgebrannten Autowrack eine Leiche gefunden, schreibt. Das Fahrzeug der Marke BMW hatte Luxemburger Kennzeichen.

Die Polizei versucht derzeit die Identität der Leiche festzustellen. Die Ermittler aus Metz stehen in Kontakt mit den Behörden in Luxemburg . Ob es einen Zusammenhang mit einer vermissten Frau aus Luxemburg gibt, ist noch unklar.

Seit Sonntagabend wird die 25-jährige Ana Lopes aus Bonneweg vermisst. Sie wurde zuletzt im Bahnhofsviertel gesehen. Sie fährt einen BMW. Die französischen Ermittler schließen nicht aus, dass die junge Frau ermordet wurde.