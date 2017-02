Asset Management von UBS wechselt Besitzer

Das US-amerikanische Finanzunternehmen Northern Trust übernimmt laut einer Unternehmensmitteilung die Luxemburger und Schweizer Einheiten von UBS Asset Management, die Dienstleistungen in der Fondsadministration erbringen.

Mit der Übernahme könne Northern Trust laut eigenen Aussagen seine Präsenz in Luxemburg weiter ausbauen und in der Fondsadministration am Schweizer Markt Fuß fassen. Gemessen am lokal administrierten Vermögen werde das Unternehmen dadurch zu einem führenden Anbieter. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2017 erwartet. Davor müssen noch die Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden und Verwaltungsräte der Fonds eingeholt werden.

Northern Trust wird nach Abschluss der Transaktion Fondsvermögen von rund 413 Milliarden US-Dollar administrieren. Dazu zählen auch die traditionellen Fonds von UBS Asset Management, die derzeit ihre Fondsdienstleistungen von UBS Fund Management (Switzerland) AG oder UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. beziehen.

UBS-Kunden werden laut der Mitteilung auch nach der Transaktion durch ihr bisheriges Relationship Management Team betreut. Außerdem werde UBS Asset Management seinen Kunden weiterhin Fondsleitungs-, White Labelling- und Vertretungsdienstleistungen bieten.

Die Schweizer Großbank UBS hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, ihre Vermögensverwaltung für Kontinentaleuropa mit sofortiger Wirkung von Frankfurt aus zu steuern. In der aus diesem Anlass gegründeten UBS Europe SE sind die europäischen Aktivitäten außerhalb des Schweizer Heimatmarkts und Großbritanniens gebündelt. Frankfurt setzte sich im konzerninternen Wettbewerb letztlich gegen Luxemburg durch.

Ebenfalls Ende 2016 hatte UBS für seine Einheit Wealth Management in Luxemburg einen Sozialplan angekündigt. Rund 50 Mitarbeiter sind davon betroffen. Die Amerikaner von Northern Trust sind seit 2004 in Luxemburg niedergelassen und beschäftigen hierzulande rund 130 Mitarbeiter. Die Schweizer Großbank beschäftigte zum 1. Juni 2016 420 Mitarbeiter in Luxemburg.