"Roude Léiw" observiert Syrien und Irak

Die Nato hat ihren Einsatz von Awacs-Aufklärungsflugzeugen im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bereits Ende vergangener Woche gestartet. Der erste Flug zur Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition habe am vergangenen Donnerstag stattgefunden, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel.

Mit moderner Radar- und Kommunikationstechnik ausgestattete AWACS-Flugzeuge überwachen dabei aus dem türkischen oder internationalem Luftraum heraus den Luftraum über Syrien und dem Irak.

Die AWACS-Flugzeuge haben ihren zentralen Stützpunkt in Deutschland, in Geilenkirchen. Luxemburg stellt kein Personal. Allerdings sind die Flieger hier registriert und versichert. Darum ziert der Roude Léiw auch die Heckflosse der AWACS.

Für "déi Lénk" ist der Einsatz ein Dorn im Auge. Im Juni forderten sie die Regierung auf, sich gegen einen solchen Einsatz auszusprechen. "Die Awacs-Flotte ist zugelassen auf den luxemburgischen Staat: Damit würden sie also unter luxemburgischer Flagge fliegen und Luxemburg wäre an einer weiteren militärischen Intervention, einem weiteren Krieg direkt beteiligt," argumentierte die Partei.

Die AWACS der Nato sind für Überwachungs- und Koordinierungsaufgaben ausgestattete Spezialflugzeuge. Mit ihrem pilzförmigen Radaraufbau sind sie in der Lage, andere Luftfahrtzeuge in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren. Die Informationen können die Hightech-Flieger an alle anderen im Luftraum weitergeben, die technisch entsprechend gerüstet sind. Damit können sie auch als fliegende Gefechtsstände eingesetzt werden.

An Bord der Flugzeuge des Typs Boeing 707 ist meist eine internationale 16-köpfige Besatzung, zu der neben den Piloten Computer- und Radarexperten gehören.

Die Abkürzung AWACS steht für "Airborne Warning and Control System". Übersetzt bedeutet dies in etwa luftgestütztes Frühwarn- und Leitsystem.