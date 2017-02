Frau verletzt Mann mit Flasche im Gesicht

In der avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt fand eine Polizeistreife am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr einen verletzten Mann. Er gab an, dass er grundlos von einer unbekannten Frau mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen wurde.

Kurze Zeit später konnten die Polizisten eine tatverdächtige Frau ermitteln. Es stellte sich heraus, dass sie ihr Opfer im Inneren einer Diskothek mit der Flasche verletzt hatte. Ein Mitglied des Sicherheitspersonals griff ein und wurde hierbei ebenfalls durch die zerbrochene Flasche an der Hand verletzt.

Die betrunkene Frau wütete nach dem Antreffen durch die Beamten weiter. Da sie ein öffentliches Ärgernis und eine Gefahr für sich selbst und andere darstellte, wurde sie in die Ausnüchterungszelle gebracht.

Der verletzte Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Frau bekommt jetzt eine Strafanzeige.