"Stolz, uns nicht mehr lächerlich zu machen"

Die Zeitung "Le Parisien" hat Nationaltrainer Luc Holtz zum Interview gebeten. Holtz lobt in dem kurzen Gespräch seine Mannschaft. "Wir haben eine begeisterungsfähige Jungs-Bande hier – und das, obwohl wir oft verlieren." Holtz will sein Team auf jedes Spiel optimal vorbereiten, das bereite ihm "immer eine riesige Freude".

Das Schönste aber sei, sich in Spielen "nicht mehr lächerlich" zu machen, darauf sei man "stolz", so der Nationaltrainer, der als aktiver Fußballer das Trikot mit dem Roten Löwen selber 55 Mal überstreifen durfte.

Damals habe man aber gemerkt, dass die Gegner nicht immer hundert Prozent bei der Sache waren. Das habe sich geändert. "Man nimmt uns jetzt ernst", so Holtz.

Was das Spiel gegen Frankreich angeht, will Holtz seinen Gegner so lange "nerven", wie es geht. Die Franzosen sollen "bis zum Ende rennen müssen, wenn sie gewinnen wollen". Normalerweise habe man zwar keine Chance, sagt Holz im "Le Parisien"-Interview, "Angst haben wir aber auch keine".