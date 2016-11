Der Kleeschen begeistert

In einem Festumzug von der Place de la Résistance durch die Alzette-Straße bis zum Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz, wurde der Kleeschen gefeiert. Der zeigte sich wie gewohnt spendabel und verteilte an die 1.900 "Boxemännercher" und 1.500 prallvoll gefüllte "Titercher" an die jüngsten Schulkinder der Stadt.