Keine Tour in Esch

Eigentlich sollte die dritte Etappe der Tour de France 2017 in der Minettemetropole ankommen. Im Juli wurde dem Tageblatt von einer offiziellen Quelle bestätigt, dass die ersten Hotels in Esch bereits für die Nacht vom 3. auf den 4. Juli gebucht wurden. Nun scheint es zu einer Kehrtwende gekommen zu sein. Laut "Le Quotidien"-Informationen wird Esch definitiv kein Teil der Tour de France 2017 sein. Die Organisatoren der Tour ("Amaury Sport Organisation") hätten sich überraschend aus bisher unbekannten Gründen gegen Esch entschieden. Als Ersatz könnte die französische Stadt Longwy einspringen. "Le Quotidien" zufolge wird die 4. Etappe wie ursprünglich angenommen in Mondorf starten.

Die Tour de France 2017 beginnt am 1. Juli mit einem Einzelzeitfahren durch Düsseldorf. Die letzte Etappe findet am 23. Juli in Paris statt.