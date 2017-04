"Ein Quantensprung"

Das aus der Schweiz stammende Transportmittel soll Bahnreisende ab Dezember vom neuen Bahnhof Kirchberg-Pafendall mit der Standseilbahn hoch auf das Plateau de Kirchberg befördern.

7.200 Personen sollen so in den Stoßzeiten hochgebracht werden können. Zwei unabhängige Systeme können in zehn Minuten 1.200 Personen transportieren. Die neuen Bahnen fassen dabei jeweils 168 Personen pro Kabine, in welcher sich auch 16 Sitzplätze befinden. Es sein ein Quantensprumg der Qualität, hieß es bei der Vorstellung. Außerdem seien die Kabinen besonders geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.