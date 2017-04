Monti zur neuen Ombudsfrau vereidigt

Seit Montag ist Claudia Monti die neue öffentliche Rechtshütererin in Luxemburg. Sie legte im Staatsministerium vor Premierminister Xavier Bettel ihren Eid ab.

Claudia Monti ist für diesen Posten prädestiniert, so Bettel. Bei der Stimmabgabe im Parlament vom 21. März. votierten von 54 Abgeordnete 35 für die Juristin. Offiziell wird die DP-Politikerin ihren neuen Job am 24. April antreten.

Die bisherige Amtsinhaberin Lydie Err hat sich in die Rente verabschiedet. Nach Err (seit 2011) und Marc Fischbach (2003-2011) ist Claudia Monti die dritte Person, die an der Spitze dieser Institution in Luxemburg steht.