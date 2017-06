Warnung vor möglichem Verkehrschaos

Die Techniker von Sudgaz sind derweil auf der Suche nach entweder einem Leck in einer Leitung, oder nach Wasser in einer Leitung. Bisher wurde noch nichts gefunden.

Gearbeitet wird in den Straßen rund um den Bahnhof, so die Escher Gemeinde. Vor allem auf der Rue Burgoart und auf der Luxemburger Straße in Richtung Bahnhof darf mit Verkehrsproblemen gerechnet werden.

Die vorsorgliche Warnung gilt vor allem für den abendlichen Berufsverkehr. Dem Durchgangsverkehr rät derdiesen Bereich zu umfahren, etwa über die A 4 oder die Liaison Micheville.