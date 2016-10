Aufpassen im Einkaufszentrum

"In diesem Zusammenhang sei erneut darauf aufmerksam gemacht, dass die Tasche während den Einkäufen am Körper getragen werden sollte und nicht unbeachtet im Einkaufswagen liegen sollte. Nehmen Sie nur das Nötigste mit, wenn Sie Einkäufe tätigen und versuchen Sie die Wertgegenstände in der Hosen- beziehungsweise Jackentasche aufzubewahren", so die Polizei in ihrem Bericht.

In einem großen Einkaufszentrum in Bartringen hatte Sicherheitspersonal ein Diebespärchen bei zwei Diebstahlversuchen und schließlich einem geglückten Diebstahl beobachtet und die Polizei verständigt. Aus in unbeaufsichtigten Einkaufswagen liegenden Taschen versuchte eine junge Frau zweimal erfolglos eine Brieftasche zu stehlen, beim dritten Mal glückte ihr die Tat. Der Mann stand jeweils "Schmiere". Bei den beiden handelte es sich um Wiederholungstäter und die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Eine erkennungsdienstliche Behandlung wurde angeordnet.