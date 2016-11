Frauenleiche nach Hausbrand entdeckt

Feuerwehrleute haben in einem abgebrannten Haus im Westerwald eine Frauenleiche gefunden. Wer die Frau ist und wie sie ums Leben kam, war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich um die 75 Jahre alte Wohnungsinhaberin handeln, wie die Polizei in Altenkirchen am Sonntag mitteilte.

Ein Feuer hatte in der Nacht zum Sonntag in dem Haus in Mammelzen einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Die Tote wurde nach Abschluss der Löscharbeiten entdeckt. Wie es zu dem Brand kam, war ebenfalls zunächst unklar.