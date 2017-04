Und noch ein Stau

Nach einem Unfall an der Auffahrt Steinfort hatte sich am Donnerstagmorgen ein zehn Kilometer langer Stau auf der Autobahn A6 in Richtung Gasperich gebildet. Der Unfallort wurde mittlerweile geräumt und der Stau ist dabei sich aufzulösen. Das berichtet der Automobilclub ACL.

Derweil gab es jedoch auch einen Unfall auf der Autobahn A1, an der Auffahrt Hamm. Mehrere Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt. Die Überholspur ist geschlossen. Der Automobilclub Luxemburg berichtet von 14 Kilometer Stau in Richtung Deutschland.