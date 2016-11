Piloten wollen auch am Samstag streiken

Die Lufthansa-Piloten verlängern ihren Streik um einen weiteren Tag, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit am Donnerstagabend mitteilte. Die Piloten streiken seit Mittwoch, das Unternehmen musste bereits tausende Flüge streichen. Allein für Freitag sagte Lufthansa 830 Flüge ab.

Am Samstag sind dann auch wieder Langstreckenflüge von dem Ausstand betroffen. 315.000 Lufthansa-Passagiere mussten an den drei Streiktagen seit Mittwoch bereits ihre Reisepläne ändern. Anders als in den Vortagen beschränkt sich der Streik am Freitag zwar auf die Lufthansa-Verbindungen in Deutschland und Europa. Nach Angaben der Lufthansa können aber auch auf der Langstrecke noch vereinzelt Flüge ausfallen - quasi als Nachwirkung der vorangegangenen Streiktage.

Der Ausstand am Samstag betrifft nach Angaben von Cockpit dann alle Langstreckenverbindungen, die von 00.01 bis 23.59 Uhr aus Deutschland abfliegen sollen. Die Fluggesellschaft reservierte für Freitag erneut tausende Hotelzimmer im Rhein-Main-Gebiet sowie in und um München. Zudem seien mit dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport Feldbetten aufgebaut worden für Passagiere, die aufgrund fehlender Visa nicht nach Deutschland einreisen dürfen.

Die Lufthansa forderte die Pilotengewerkschaft erneut zu einer Schlichtung des Streits um höhere Löhne auf. Allerdings liegen die Positionen weit auseinander: Cockpit verlangt rückwirkend ab Mai 2012 jährlich 3,66 Prozent mehr Geld. Durch den langen Zeitraum von fünf Jahren beläuft sich die Forderung insgesamt auf knapp 20 Prozent. Die Lufthansa bot zuletzt 2,5 Prozent mehr Gehalt - allerdings nicht für jedes Jahr. Die Gewerkschaft reagierte am Donnerstag verärgert auf Äußerungen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der eine Gehaltserhöhung als Gefahr für die Zukunft des Unternehmens dargestellt habe. Dies sei "eine völlig überzogene Dramatisierung", erklärte Ingolf Schumacher, Vorsitzender Tarifpolitik bei Cockpit. "Gerade in dem Bereich, in dem die angeblich überbezahlten Piloten beschäftigt sind, verdient Lufthansa gutes Geld."

Cockpit-Sprecher Jörg Handwerg kritisierte, dass die von der Lufthansa angebotene Erhöhung "an anderer Stelle wieder kompensiert" werden solle. "Das wäre dann eine Nullrunde", sagte er den "Ruhr Nachrichten". Beim Management sei bisher "nicht einmal die grundsätzliche Bereitschaft zu einer fairen Gehaltsanpassung zu erkennen". Solange sich dies nicht ändere, habe eine Schlichtung "wenig Sinn".

Ein Sprecher der Lufthansa wies darauf hin, dass die Piloten jedes Jahr automatisch eine Gehaltserhöhung von durchschnittlich drei Prozent bekommen. Der Begriff "Nullrunde" treffe auf den einzelnen Piloten deshalb nicht zu. Das Ergebnis von Tarifverhandlungen würde demnach zu der automatischen Anhebung hinzukommen.