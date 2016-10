Mindestens 25 Tote bei schwerem Busunfall

Unfallursache war nach Polizeiangaben am Montag zu hohe Geschwindigkeit in einer Kurve. Die Kollision ereignete sich in der Stadt Khanpur im Bezirk Rahim Yar Khan. Einige Verletzte schwebten in Lebensgefahr, hieß es. Es werde dringend Blut für Transfusionen benötigt.

Unter den Opfern und Verletzten seien auch Frauen, Studenten und Kinder, sagte Polizeisprecher Jamshid Shah. Die Polizei und Rettungskräfte hätten Schneidegeräte benutzt, um die Opfer aus den Trümmern der Busse zu befreien. Auch Einwohner halfen. "Wir dachten, eine Bombe wäre explodiert", sagte Waqar Ahmad.

Eine 60 Jahre alte, leicht verletzte Mitfahrerin sagte, alle Passagiere hätten den Fahrer des einen Busses aufgefordert, das Tempo zu reduzieren. Er habe das aber abgelehnt.

In Pakistan ereignen sich häufig schwere Verkehrsunfälle. Verantwortlich dafür sind meist schlechte Straßenverhältnisse und rücksichtsloses Fahren.