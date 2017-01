Kersch nicht Mediator

Die Vereinigung der Kirchenfabriken Syfel hat den Erzbischof vor Gericht zitiert: Die Stimmung zwischen den beiden katholischen Kirchengremien ist demnach alles andere als gut. In dieser Situation klang die Meldung von RTL.lu vielversprechend: Innenminister Dan Kersch (LSAP) wolle eine Rolle als Mediator in dem Zwist übernehmen.

Dieser sieht hierin aber keinesfalls seine Rolle und stellt klar: „Der Staat hat ein Abkommen mit dem Bistum getroffen aus dem ein Gesetz hervorging. Dieses besagt ganz klar, dass der neue Fonds zum Unterhalt der Kirchen vom Bistum verwaltet wird“.

Der Streit zwischen Bistum und Syfel gehe ihn nichts an; es sei an diesen beiden Institutionen sich zu einigen, so der Minister, der hinzufügt, er sei der letzte der nicht bereit sei durch eventuell notwendige Änderungen im Gesestestext auf einen Kompromiss zwischen Bischof und Kirchenfabriken zu reagieren.