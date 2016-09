Die Menschheit leidet unter schlechter Luft

Nach den jüngst veröffentlichten Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit 92 Prozent der Bevölkerung von schwerer Luftverschmutzung betroffen, die WHO-Grenzwerte überschreiten.

Am meisten betroffen sind dem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht zufolge der östliche Mittelmeerraum, Südostasien und westpazifische Gebiete.

Für den Bericht wurden Daten von Satellitenmessungen ländlicher Gebiete ausgewertet, die traditionelle Messmethoden am Boden in 3.000 Orten weltweit - meistens Städten - ergänzen.

Für Luxemburg gibt es lediglich Zahlenmaterial aus dem Jahr 2013. Dabei haben Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette erwartungsgemäß die schlechtesten Werte im Land. Dörfer wie Beckerich schneiden bei den gemessenen Feinstaub-Partikelgrößen PM 10 (inhalierbarer Feinstaub) und PM 2,5 (Lungengängiger Feinstaub) deutlich besser ab.

Neun von zehn Todesfällen weltweit sind der WHO zufolge auch eine Folge Luftverschmutzung innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Luftverschmutzung trage und verstärke Krankheiten wie Lungenkrebs, Herzkrankheiten und Schlaganfälle.

Die höchste Todesrate durch Luftverschmutzung gebe es nach WHO-Klassifikationen in Turkmenistan, gefolgt von Tadschikistan, Usbekistan, Afghanistan, Ägypten und China.

Der WHO-Bericht konzentrierte sich auf Luftverschmutzung im Freien. Nach Berechnungen auf Grundlage von 2012 - den jüngsten verfügbaren Daten - sterben jährlich rund drei Millionen Menschen an Luftverschmutzung außerhalb von Gebäuden.

"Es geschehen zwei Dinge: Zum einen gelingt es reichen Ländern besser, die Luftqualität zu verbessern", erklärte der WHO-Koordinator für Umwelt- und gesellschaftliche Gesundheitsfaktoren, Carlos Dora. "Zum anderen wird es in den armen Ländern schlimmer. Das ist der Gesamttrend."