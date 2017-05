Roseanne kommt zurück

Nach mehr als 20 Jahren TV-Abstinenz kehrt Publikumsliebling Roseanne auf die Bildschirme zurück. Der US-Sender ABC kündigte am Mittwoch acht neue Episoden der früheren Kultserie für kommendes Jahr an.

"Niemand kann unser heutiges Amerika besser kommentieren als 'Roseanne'", erklärte ABC-Unterhaltungschefin Channing Dungey. Die Fernsehfamilie soll die "wirtschaftlichen Herausforderungen" von Familien mit knapper Kasse illustrieren, diesmal vor dem Hintergrund des Jahres 2018.

"Roseanne" flimmerte zwischen 1988 und 1997 in neun Staffeln über die Bildschirme, es war in den USA eine der Serien mit den höchsten Einschaltquoten überhaupt. Zum Inhalt hatte sie die alltägliche Sorgen einer Familie der Arbeiterschicht. Die Stars von damals werden weitgehend in der Neuauflage vertreten sein - Roseanne Barr in der Titelrolle und John Goodman als ihr TV-Ehemann.