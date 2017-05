Bisher keine Schadensfälle in Luxemburg

"WANNACRY" heißt der Übeltäter, der über Email auf Computer und anschließend in (Firmen)-Netzwerke gelangen kann. Problem ist eine Microsoft-Schwachstelle. Die ist bekannt, und auch die Regierungsmitteilung verweist auf den entsprechenden Link zur Hilfestellung.Da die weltweite Attacke erst im Laufe des Freitag begann, gilt weiterhin die Warnung vor dem Montag (► Link ), wenn mit Wiederaufnahme der Büro-Tätigkeiten möglicherweise die Malware erst in Aktion tritt.

Deshalb sollen Firmen wenn möglich alle Mitarbeiter warnen, Back-Ups kontrollieren, alle Mails mit Attach am besten in Quarantäne setzen und auch Laptops nicht ohne vorherige Kontrolle wieder an Netzwerke anschließen. Die Vorsichtsmaßnahmen gelten natürlich auch für Privatpersonen; am besten bei unbekannten Mail-Absendern übervorsichtig sein.

"Customer Guidance for WannaCrypt attacks" https://t.co/HUGX3OrRWJ Microsoft just fixed the download links for the EOL Windows (XP, 2003..) — CIRCL (@circl_lu) 13. Mai 2017

Abschließend verweist die Mitteilung auf die Internetseite des "Computer Incident Response Center Luxembourg" ( CIRCL ) für Informationen, wie man sich am besten verhalten soll.