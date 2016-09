Hohe Mauer soll Flüchtlinge bei Calais aufhalten

Die neue Mauer solle das als "Dschungel von Calais" bekannte Flüchtlingslager von der Zufahrtsstraße abschirmen. Die einen Kilometer lange Mauer ist der jüngste Versuch, Tausende Migranten in der Nähe der Hafenstadt Calais davon abzuhalten, sich an Bord von Zügen oder Fähren zu schmuggeln. Die Kosten werden mit rund 2,4 Millionen Euro veranschlagt.

Ziel der Migranten ist Großbritannien. Die Hafengegend ist bereits von einem hohen Stacheldrahtzaun umgeben. Für die Mauer zahlt London, ihre Fertigstellung wird für Ende des Jahres erwartet. Aus ästethischen Gründen soll sie mit Pflanzen begrünt werden.

Kritiker meinten aber bereits, die Mauer verlagere das Problem lediglich entlang der Straße. In Calais leben Tausende Menschen in einem Camp aus Behelfsunterkünften in der Nähe des Hafenzubringers. Sie hoffen, von dort unbemerkt auf Züge oder Laster zu klettern und so nach Großbritannien zu gelangen.