Petkovic fertigt Garcia ab

Andrea Petkovic, die am Dienstag Mandy Minella bezwingen konnte, hatte überraschend keine Probleme mit der Französin Caroline Garcia, die an Nummer vier des Turniers gesetzt ist. Mit zweimal 6:1 behielt die Deutsche die Oberhand.

Das erste Duell des Tages auf dem Center Court hatte es in sich. Die Italienerin Francesca Schiavone, die per Wildcard ins Hauptfeld kam, lieferte sich ein hartumkämpftes Duell mit Monica Niculescu. Am Ende behielt die Rumänin, die bereits zweimal im Finale in Luxemburg statt, nach 2:35:38 Stunden die Oberhand. Danach fertigte die Weltranglisten-23. Kiki Bertens die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova mit 6:3 und 6:1 ab.

Johanna Larsson, die Nummer 8 des Turniers, hatte derweil keine Probleme mit der Vorjahresfinalisten Mona Barthel aus Deutschland. Im tschechischen Duell zwischen Denisa Allertova und Tereza Smitkova setzte sich die Erstgenannte mit 3:6, 7:5 und 6:4 durch.