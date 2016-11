Randalierende Fahrgäste

Einige Fahrgäste warfen mit Getränkedosen um sich und bedrohten andere Mitfahrer. Nachdem die Polizei benachrichtigt wurde, ist der Bus in Reichlingen kontrolliert worden. Hierbei fiel den Beamten eine Gruppe von sieben jungen Männern auf. Zwei Jugendliche wurden aufgefordert den Bus zu verlassen. Da diese beiden Fahrgäste offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen und weiter provozierten nahm die Polizei sie mit auf die Dienststelle. Es wurden Strafanzeigen erstellt. Einer der Jugendlichen verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Die Polizei teilt des Weiten mit, dass es am Montag einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Luxemburg gab. Kurz nach dem Grenzübergang fuhr ein alkoholisierter Autofahrer auf das Heck eines voranfahrenden Wagens. Anschliessend verlor der Unfallfahrer die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Leitplanken. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte der Fahrer sich fasst nicht mehr auf den Beinen halten. Ein Alkoholtest fiel dementsprechend positiv aus. Die Autofahrerin im ersten Wagen wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Untersuchungen ergaben, dass der betrunkene Autofahrer bereits einem Fahrverbot bis November 2017 unterliegt. Der Wagen des Fahrers wurde beschlagnahmt an.