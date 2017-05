Mann flieht vor Polizei und macht alles schlimmer

In der Nacht auf Montag will die Polizei in Rodange einen Autofahrer kontrollieren. Doch der Routineeinsatz gerät schnell außer Kontrolle. Als der der Fahrer die Beamten erblickt, drückt er aufs Gas und rast einfach vorbei.

Kurze Zeit nach der eingeleiteten Fahndung finden die Polizisten den Fahrer samt Auto wieder. In der rue de la Gendarmerie ist er gegen das Garagentor eines Wohnhauses gefahren. Sein Auto ist schrottreif, der Mann selber muss erst notärztlich, später im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Kabelverteilerkasten der Post wurde komplett zerstört. Ein Teil der Fassade, eine Mauer und ein abgestelltes Auto wurden ebenfalls beschädigt. Der Mann hatte keinen gültigen Führerschein, sein Wagen war nicht versichert.