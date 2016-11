Arbeitslosenquote in der EU unter zehn Prozent

Im Oktober habe die Rate 9,8 Prozent betragen, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mit. Zugleich korrigierte sie ihre Berechnungen für September: Demnach lag die Arbeitslosenquote in diesem Monat bei 9,9 Prozent und nicht, wie zuvor angegeben, bei zehn Prozent. Zuletzt war im April 2011 ein Wert unter zehn Prozent verzeichnet worden.

Eine der geringsten Arbeitslosenquoten gab es im Oktober in Deutschland - Eurostat gab den Wert mit 4,1 Prozent an. Dagegen waren nach den letzten verfügbaren Zahlen vom August in Griechenland mit 23,4 Prozent und in Spanien mit 19,2 Prozent (Oktober) erneut viele Menschen ohne Job.

Insgesamt zählten die Statistiker in der Eurozone rund 15,9 Millionen Arbeitslose. Für die EU insgesamt gab Eurostat die Oktober-Quote mit 8,3 Prozent an. Im September war sie mit 8,4 Prozent etwas höher gewesen.