Reiseziel Mars

Insgesamt sehe der bereits gestimmte "NASA Transition Authorization Act of 2017" ein Budget für 19,508 Milliarden Dollar für die US-Weltraumagentur NASA vor. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Es habe keine Gegenstimmen gegeben.

Im Vorjahr habe das Budget der NASA 19,3 Milliarden Dollar betragen, berichtet die Webseite uk.businessinsider.com (siehe Artikel ). Das sind 0,5 Prozent des Staatshaushalts der USA.

In dem Dokument wird die NASA unter anderem aufgefordert, einen Plan zu erstellen, "wie man Menschen bis in den 2030ern auf oder in die Nähe des Mars bringen" kann.

Nun fehle nur noch die Unterschrift von Präsident Trump auf dem Papier, wird weiter berichtet. Die US-Medien gehen jedoch davon aus, dass er es unterzeichnen wird.