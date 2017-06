600 Hochhäuser haben Fassade wie Grenfell Tower

Die britischen Behörden gehen davon aus, dass rund 600 Hochhäuser allein in England eine ebenso leicht entzündbare Fassadenverkleidung haben wie der ausgebrannte Grenfell Tower in London. Das ergab nach Angaben der britischen Regierung vom Donnerstag eine Überprüfung sämtlicher Sozialbauten, die nach dem Inferno mit mindestens 79 Todesopfern angeordnet wurde.

Bei drei Hochhäusern in Großbritannien sei bereits eine Fassendenverkleidung aus genau demselben Material wie der Grenfell Tower nachgewiesen worden. Das Feuer in dem 24-stöckigen Sozialbau hatte sich rasend schnell über die Fassade ausgebreitet. Das Material der Außenverkleidung steht daher im Zentrum der Aufarbeitung der Katastrophe.

PM says tests on cladding on tower blocks have shown "a number" are "combustible" following #GrenfellTower firehttps://t.co/JX9HJL3dRo pic.twitter.com/mnqUqQWBrw