Klopapier im Bachbett

Hier wurden im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen für die beim Bau des CFL-Multimodal zubetonierten 33 Hektar Wiesen der Bach renaturiert und auf einer Länge von 400 Metern neue Bäume und Sträucher angepflanzt. Wie man auf der Website der Bürgerinitiative „biireng21“ nachlesen kann, sehen Bach und Ufer teilweise wie eine Kloake aus.

An den Sträuchern hängen Klo- und andere Papierreste, die nach den sintflutartigen Regenfällen im Juli dieses Jahres angeschwemmt wurden – wahrscheinlich, so erklärte uns ein Büringer Einwohner, weil einerseits das Regenrückhaltebecken überschwappte und andererseits ein Teil der Düdelinger Kanalisationsabwässer nicht direkt in die Bettemburger Kläranlage, sondern in den Bach abgeleitet wurden.

Es besteht laut „biireng21“ Nachbesserungsbedarf bei der Straßenbauverwaltung und dem Wasserwirtschaftsamt. Außerdem kann man feststellen, dass die im Renaturierungsgebiet angepflanzten Bäume und Sträucher durch die Sommerdürre eingegangen sind oder von schweren Arbeitsmaschinen plattgewalzt wurden. Gerade jetzt wäre es an der Zeit, die zerstörten Setzlinge zu ersetzen.