Regierung im Aufwind

Die luxemburgische Regierung hat bei der Wählerschaft wieder an Boden wett gemacht: 49 Prozent der Befragten gaben an, "eher" oder "volles" Vertrauen in die Regierung zu haben. 2015 lag dieser Wert noch bei 33 Prozent, im Mai vorigen Jahres bei 43 Prozent. Rund eineinhalb Jahre vor den Parlamentswahlen im Herbst 2018 dürfte sich die Dreier-Koalition mit ihrem Kurs bestätigt fühlen.

Die Oppositionsparteien kommt in ihrer Gesamtheit bei der Vertrauensfrage auf 48 Prozent, ein Verlust von zwei Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2015. Im vorigen Jahr lagen CSV, ADR und Déi Lénk ebenfalls bei 48 Prozent.

Am meisten Vertrauen bringen die Befragten mit 56 Prozent der CSV entgegen, gefolgt von der LSAP und den Grünen, die jeweils auf 48 Prozent kommen. Die DP liegt leicht hinter den beiden Koalitionspartnern bei 44 Prozent. Déi Lénk kommt bei diesem Vergleich auf 26 Prozent, Schlusslicht bei der Vertrauensfrage ist die ADR mit nur 21 Prozent.

Die Befragten bescheinigen der Regierung laut Umfragewerte ebenfalls zunehmend, dass sie "die Lage in Luxemburg im Griff" hat. Demnach waren bei der Erhebung in diesem Monat 63 Prozent von ihnen dieser Ansicht, während dieser Wert im November 2014 auf dem Tiefststand von 35 Prozent lag. Seitdem ging es kontinuierlich nach oben.

Das spiegelt sich auch in der Bewertung der wirtschaftlichen Lage des Landes wieder: 88 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die wirtschaftliche Lage Luxemburgs eher gut bis sehr gut ist. Auch hier ist, und das seit Dezember 2013, eine anhaltend steigende positive Einschätzung zu verzeichnen.