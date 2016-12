Diese Ladys haben Chancen auf den "Globe"

Die dreifache Oscar- und achtfache Golden-Globe-Gewinnerin Meryl Streep könnte mit der Komödie "Florence Foster Jenkins" einen weiteren Golden Globe abräumen. Sie wurde gemeinsam mit Annette Bening ("20th Century Women"), Lily Collins ("Rules Don't Apply"), Hailee Steinfeld ("The Edge of Seventeen") und Emma Stone ("La La Land") für den Preis als beste Schauspielerin in einem Musical-Film oder einer Komödie nominiert.

Unabhängig davon soll Streep ("Die Eiserne Lady") in jedem Fall den Cecil-B.-DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten. Als beste Schauspielerin in einem Drama geht Natalie Portman für ihre Rolle als Präsidentengattin in "Jackie" zusammen mit Amy Adams ("Arrival"), Jessica Chastain ("Miss Sloane"), Isabelle Huppert ("Elle") und Ruth Negga ("Loving") ins Rennen. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 8. Januar vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in Beverly Hills verliehen.