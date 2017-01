Zwei Brände

Am frühen Dienstagabend war es eine Küche in einer Appartmentwohnung in der rue Victor Hugo in Esch-sur-Alzette, die Feuer gefangen hatte. Das Feuer war schnell gelöscht. Mehrere Bewohner mussten ihre Wohnungen vorsorglich verlassen. Niemandem ist etwas passiert. Das meldet der 112.

Und am Mittwochmorgen stand ein Einfamilienhaus in Monnerech in Flammen. Das meldet RTL. Die Cité Jacques Steichen sei komplett für den Verkehr gesperrt.